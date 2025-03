Lecce-Roma, Trinchera: "Quest'anno ci manca un'impresa contro una big. Giallorossi in condizioni eccellenti"

Alle ore 20:45 andrà in scena allo Stadio Via del Mare la partita tra Lecce e Roma, valida per la trentesima giornata di Serie A. Poco prima del calcio d’inizio Stefano Trinchera, direttore sportivo del Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le parole del dirigente dei salentini.

TRINCHERA A DAZN

Sosta arrivata dopo periodo non positivo, come sta la squadra?

"La sosta spero sia stata salutare, dato che veniamo da 4 sconfitte in 4 gare. Abbiamo voglia di muovere la classifica, consapevoli che affronteremo una grande Roma".

Manca il colpo grosso quest'anno?

"Sì, noi guardiamo i numeri che quest'anno dicono ci manca un'impresa contro una big. Spero stasera sia l'occasione contro una squadra in condizione eccellente".

Da chi vi aspettate un salto di qualità?

"Mi aspetto i gol da tutti, non solo dagli attaccanti, tenendo conto che anche le palle inattive dobbiamo sfruttarle al meglio. Non è facile perché la Serie A è molto impegnativa, noi dobbiamo osare per fare il meglio in ogni gara".

TRINCHERA A SKY SPORT

Come commenta le 4 sconfitte consecutive?

"Il percorso di una squadra come la nostra è questo, fatto di sofferenza. Conquistare ogni punto è un'impresa. La sosta è servita per rigenerarci, spero che stasera iniziamo a fare punti importanti per il nostro obiettivo".