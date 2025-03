Lecce-Roma, RANIERI: “Non parlerò più del nuovo allenatore. Dobbiamo dare il massimo per non avere rimpianti a fine stagione. Soulé? Ha ampi margini di miglioramento"

Alle ore 20:45 andrà in scena allo Stadio Via del Mare la partita tra Lecce e Roma, valida per la trentesima giornata di Serie A. Poco prima del calcio d’inizio Claudio Ranieri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le parole dell’allenatore dei capitolini.

RANIERI A DAZN

Il pericolo numero uno per la Roma?

"La voglia di vincere e l'aggressività che hanno, le ripartenze loro sono micidiali. Sappiamo la loro forza, dobbiamo fare la nostra partita. Queste nove partite saranno difficilissime, i punti sono pesanti per tutti".

Soulé?

"Ha ampi margini di miglioramento nel calarsi nella realtà Roma. Non deve tenere palla a metà campo ma negli ultimi 30 metri, dove può fare la differenza. Lui è un fantasista, quindi è giusto che si senta libero di fare ciò che vuole in quella zona di campo".

Pellegrini?

"Ho chiesto a tutti di dare il massimo, non dobbiamo avere nessun pensiero. Questa estate non dobbiamo avere rimpianti, l'importante è fare il massimo. Ad oggi abbiamo fatto tanto ma allo stesso tempo nulla. Abbiamo ridato speranza al popolo giallorossi, ma non dobbiamo avere rimpianti. Quello che avremo fatto è ciò che ci saremo meritati".

Quanto pesa questa partita?

"Tantissimo, il Lecce dopo la sosta ha fatto 5 punti mentre noi 1/2. I ragazzi devono calarsi nella realtà di un incontro difficilissimo".

RANIERI A SKY SPORT

Le avversarie continuano a correre...

"Noi dobbiamo fare la corsa su noi stessi, non guardiamo le altre. Ora dobbiamo ricominciare, dopo la sosta facciamo sempre fatica e mi auguro che oggi non sia così".

Oggi niente toto allenatori...

"Con me non dovete parlare più di questa cosa, da oggi in poi farò soltanto l'allenatore e non parlerò più del nuovo tecnico".

La partita di stasera?

"Il Lecce ci presserà alto, quando attaccheremo noi ripiegheranno e ripartiranno in contropiede".