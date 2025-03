Lecce-Roma, RANIERI: "La squadra ha approcciato benissimo e la volontà di fare risultato ci ha premiato" (VIDEO)

La Roma batte 0-1 il Lecce grazie al grande gol di Artem Dovbyk e ottiene la settima vittoria consecutiva in Serie A, restando così a -4 dal quarto posto occupato dal Bologna. Al termine della partita Claudio Ranieri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club.

RANIERI AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

"I ragazzi hanno approcciato benissimo. Dopo la sosta la Roma non aveva fatto tanti punti, per cui era importante partire bene, mentre il Lecce ne aveva fatti cinque. Abbiamo sbagliato due gol, abbiamo concesso a loro una ripartenza che non deve accadere e l'abbiamo detto più volte. Nel secondo tempo il match non è stato chiaro e limpido come nel primo tempo, ma la volontà di fare risultato alla fine ci ha premiato".