Lecce-Roma, PELLEGRINI: "Anno difficile ma nessuno ha mollato. Dybala? Sentiremo la sua mancanza, ma la nostra forza è il gruppo"

Alle ore 20:45 andrà in scena allo Stadio Via del Mare la partita tra Lecce e Roma, valida per la trentesima giornata di Serie A. Poco prima del calcio d’inizio Lorenzo Pellegrini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le parole del capitano dei capitolini.

PELLEGRINI A SKY SPORT

La zona Europa?

"Se pensavamo di essere qui qualche tempo fa saremmo stati dubbiosi. Da quando è arrivato Ranieri abbiamo fatto tante cose belle, pensiamo partita dopo partita. Essere a questo punto e lottare per l'Europa va bene".

Nuova occasione per te...

"Non è un'occasione per me. Quest'anno è stato difficile, ma nessuno di noi ha mollato e abbiamo sempre pensato ad aiutarci a vicenda. Oggi è un'altra partita che vogliamo vincere per continuare questo percorso, siamo orgogliosi di fare così tanti punti e non vogliamo buttare ciò che di buono è stato fatto".

PELLEGRINI A DAZN

Stasera parte la volata finale: come state vivendo questo momento?

"Siamo concentrati su questo obiettivo, ma dobbiamo pensare partita dopo partita. L'inizio è stato negativo, quindi ora siamo costretti a guardare i risultati delle altre. Pensiamo partita dopo partita con l'obiettivo di vincerle tutte, questa è la nostra mentalità. Abbiamo una sola partita a settimana, quindi abbiamo la possibilità di lavorare di più. Saranno nove partite fondamentali".

L'assenza di Dybala?

"Dybala è fondamentale per noi, fa la differenza ed è un ragazzo importante all'interno del gruppo. Sta cercando di essere molto presente anche durante la settimana, è normale che sentiremo la sua mancanza in campo. La forza di questa squadra è proprio il gruppo, quindi dobbiamo rimediare a questo sfortunato episodio".