Lecce-Roma, NDICKA: "Ranieri ha portato umiltà, è tutto aperto per la Champions"

Al Via del Mare passa la Roma. Nella 30esima giornata di campionato, dopo la sosta, la Roma batte il Lecce 1-0 grazie a una rete di Artem Dovbyk. Dopo la partita il difensore giallorosso Evan Ndicka ha parlato ai microfoni dei cronisti:

NDICKA A DAZN

La cosa più importante è non prendere gol?

“Sì, per noi difensori sì. Poi ci pensano gli attaccanti. Siamo contenti quando vinciamo e non prendiamo gol”.

Ora la Juventus…

“Si, ora abbiamo vinto e ci riposiamo, poi pensiamo alla Juve. Abbiamo tempo”.

Che tasto ha toccato Ranieri?

“L’umiltà che lui e il suo staff hanno portato. Ora vogliamo dare tutto per loro e per i tifosi perché lo meritano. È tutto aperto per la Champions e l’Europa”.

Hai giocato ogni singolo minuto del campionato. Come stai?

“Sono contento. Ora sono riposato perché non ho giocato in nazionale, giocare una volta a settimana è più facile”.