Lecce-Roma, Helgason: "Vogliamo i tre punti, la sosta è stata utile per preparare bene questa partita"

Alle ore 20:45 andrà in scena allo Stadio Via del Mare la partita tra Lecce e Roma, valida per la trentesima giornata di Serie A. Poco prima del calcio d’inizio Jóhann Helgason ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le parole del calciatore dei salentini.

HELGASON A DAZN

Come sta la squadra dopo la pausa?

"L'obiettivo stasera è di ottenere i tre punti, la pausa è stata una buona cosa per allenarsi tutti insieme e prepararla bene".

Cosa ti chiede Giampaolo in campo?

"In questa posizione devi segnare, spero di farlo anche se non ci sono riuscito. Il ruolo è duro, devi correre molto e lottare per le seconde palle".

HELGASON A SKY SPORT

Cosa dovrete fare stasera?

"Dobbiamo essere compatti come squadra, difendere bene e sfruttare le occasioni".

Stai crescendo...

"Quando sono stato fuori è stata dura, ma sono tornato e cerco sempre di dare il massimo".