Lecce-Roma, Giampaolo: "Sconfitta immeritata. Ho dubbi sul gol, si può fischiare fallo"

Al Via del Mare passa la Roma. Nella 30esima giornata di campionato, dopo la sosta, la Roma batte il Lecce 1-0 grazie a una rete di Artem Dovbyk. Dopo la partita Marco Giampaolo ha parlato ai microfoni dei cronisti:

GIAMPAOLO A SKY SPORT

Avevate preso le misure alla Roma…

“Sì. La partita è stata molto equilibrata, ho qualche dubbio sul gol perché Baschirotto stava correndo in protezione della palla. L’ho rivista più volte e restano i dubbi, l’arbitro ha deciso così. Non so se a parte invertite non l’avrebbero fischiato, per me si può anche fischiare…”.

Che risposta ha avuto?

“Buona gara, siamo stati attenti e determinati nonostante qualche errore. Mi dispiace profondamente, avremmo potuto portare a casa un risultato positivo. Sconfitta immeritata contro una squadra forte e con grande autostima”.

Il vostro livello di autostima?

“Oggi era buono, ma siamo a 5 sconfitte consecutive. Bisogna resettare e ripartire, siamo lì a lottare. Il calendario è difficile sia per noi sia per gli altri, bisogna rialzarsi immediatamente nonostante la delusione”.

Sei preoccupato dai pochi gol segnati?

“No. Ma se avessimo fatto più gol avremmo ottenuto qualche risultato in più. La lotta salvezza è dura per tutti, quindi non sono preoccupato perché la squadra continua a dire risposte positive”.

Gli ultimi tre gol li ha segnati solo Krstovic…

“Abbiamo bisogno dei gol dei centrocampisti, dei difensori e anche sulle palle inattive. Avessimo subito dei gol in meno avremmo avuto qualche punto in più”.

GIAMPAOLO A DAZN

Differenza di qualità decisiva?

“L’azione che ha portato al gol la Roma si poteva fischiare fallo su Baschirotto. La squadra ha giocato con spirito ma non è bastato. L'episodio l'ho rivisto, il difensore corre difendendo la porta e subisce una spallata di Dovbyk. A parti invertite non so se non l’avrebbe fischiato. È un’azione difensiva, Baschirotto pesa 90 kg, non è uno che si butta, però ci può stare”.

Il difensore non cade…

“No, la spallata lo butta a terra, Lui non è un giocatore che vive di queste furbizie”.

I problemi offensivi?

“La squadra ha giocato con spirito, ha saputo lottare contro un avversario più forte che veniva da 10 vittorie e 3 pareggi. La squadra ha giocato, non posso rimproverare nulla. Cosa posso dire ad una squadra che ha sudato la maglia ed è stata in gara. Sono cose che vanno oltre le nostre possibilità. Se fosse mancato lo spirito lo avrei detto, ma non è successo. C’è rammarico perché abbiamo subito un gol evitabile, ci dispiace. ORa bisogna smaltire la delusione”.

C’è una mancanza di fiducia in alcuni giocatori?

“Chiaro che se avessimo contribuito con qualche gol in più, avremmo qualche punto in più. Questo non è successo ma la colpa non è dei calciatori. Se non facciamo gol evidente dobbiamo calciare meglio un angolo, una punizione. Ora sono cose che mi interessano poco, ora bisogna sudare come oggi, poi al 95’ faremo i complimenti all’avversario se è stato più bravo”.

GIAMPAOLO IN CONFERENZA STAMPA

C'è rammarico?

"Abbiamo fatto buone prestazioni ma abbiamo raccolto cinque sconfitte, significa che non è stato sufficiente. Alla mia squadra non rimprovero nulla, per spirito e per atteggiamento. Siamo una squadra che deve lottare, come ha fatto oggi. Sul gol subito ho qualcosa da dire, a mio avviso si poteva ravvisare un fallo ai danni di Baschirotto. Credo fosse fallo a nostro favore. Era un'azione pericolosa".

Approccio sbagliato?

"Sono cose su cui lavoriamo. Ci sono giocate che devi rischiare per trovare spazi dall'altra parte. Il pericolo scampato ha alzato il livello di attenzione. Abbiamo giocato la partita per come l'abbiamo preparata, poi ci sono gli episodi. La partita credo sia stata in equilibrio davanti ad una Roma forte. Mi dispiace aver perso, avremmo meritato di uscire da questa gara con un risultato positivo".

I rischi nella costruzione dal basso?

"A Falcone non ho detto niente, lavoriamo su quelle cose per prenderci un margine di rischio calcolato, non per estetica ma perché abbiamo degli obiettivi".

L'importanza della partita di Venezia?

"La partita col Venezia è importante sicuramente. Ogni partita da qui alla fine è importante. Fino a quando sei in vita va bene, il problema è quando non puoi giocartele più".

Come si superano le difficoltà offensive?

"Non è matematica questa roba qua. Non posso dare una risposta. Si gioca, non si può rendere razionale il gol. C'è una preparazione, c'è un'idea, ma io pongo l'attenzione sulle cose che si possono risolvere come squadra".

Il rientro di Gaspar?

"Ha fatto una buona partita, è un giocatore che ha spirito. Aveva giocato con la sua nazionale, non mi sembrava giusto escludere nelle partite precedenti Jean e Baschirotto perché in assenza di Gaspar ci hanno tenuto in piedi. Oggi ho schierato lui perché guadagnavamo nel gioco aereo, difensivamente e offensivamente".