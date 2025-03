Lecce-Roma, CRISTANTE: "Ci siamo mangiati gol facili. Dovbyk è forte, doveva solo adattarsi"

Al Via del Mare passa la Roma. Nella 30esima giornata di campionato, dopo la sosta, la Roma batte il Lecce 1-0 grazie a una rete di Artem Dovbyk. Dopo la partita Bryan Cristante ha parlato ai microfoni dei cronisti:

CRISTANTE A SKY SPORT

Vincere partite così dà ancor più valore al gruppo?

“Negli ultimi anni abbiamo sempre faticato qui. Oggi l’abbiamo interpretata bene, anche se ci siamo mangiati dei gol facili”.

La squadra può mettere in discussione le posizioni delle avversarie?

“Penso di sì, non si fa un filotto di vittorie del genere se non si hanno certe caratteristiche. L’importante era arrivare a questo punto con la possibilità di giocarci l’Europa e ci siamo riusciti”.

Se ti avessero detto a novembre che avreste lottato per la Champions?

“Non so se ci avrei creduto. Siamo stati bravi a rimetterla in piedi, abbiamo fatto un filotto di vittorie importante e che non riuscivamo a fare da anni”.

CRISTANTE A DAZN

Quanto pesa questa vittoria?

“Tanto, se non vinci queste partite non giochi mai gli scontri diretti. Ora ci giochiamo il finale di stagione”.

Che ragazzo è Dovbyk?

“Tutti gli attaccanti vivono di gol, ora li sta trovando Artem è un giocatore forte e un bravo ragazzo, doveva solo adattarsi. Come prima stagione i gol li sta facendo”.

Se te l’avesse detto qualche mese fa che eravate in corsa per la Champions?

“Ci avrei messo la firma. Siamo stati bravi a ribaltare la stagione arrivando a giocarcela a questo punto”.