Lecce-Roma, CRISTANTE: "Campo difficile, avremmo potuto chiudere prima la partita. Con la Juventus è uno scontro diretto" (VIDEO)

La Roma batte 0-1 il Lecce grazie al grande gol di Artem Dovbyk e ottiene la settima vittoria consecutiva in Serie A, restando così a -4 dal quarto posto occupato dal Bologna. Al termine della partita Bryan Cristante ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club.

CRISTANTE AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

"Campo difficile, sapevamo che dopo la sosta non sarebbe stato mai facile. Ma siamo stati bravi, l'abbiamo interpretata bene e torniamo a casa con i tre punti".

La compattezza vi permette di lottare fino in fondo...

"Sì. Siamo stati bravi e compatti anche se avremmo potuto chiuderla prima per le occasioni avute. Alla fine va bene così, torniamo a casa con i tre punti e ora ci giochiamo il finale di stagione per le posizioni importanti".

Roma-Juventus?

"Va affrontata come stiamo facendo nelle altre partite. Si tratta di uno scontro diretto, è una squadra forte e sarà motivatissima dopo il cambio di allenatore. Ma anche noi stiamo bene e vogliamo giocarcela".