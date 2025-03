Empoli-Roma, SOULÉ: "Importante la fiducia del mister e dei compagni. Dybala ci mancava per il mate..."

Tra le due sfide con l'Athletic la Roma fa tappa al Castellani per affrontare l'Empoli nella 28esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 18.00, Matias Soulé ha parlato ai microfoni dei cronisti:

SOULÉ A SKY SPORT

C'è rischio di arrivare con euforia?

"No, dopo la partita dell'altra sera eravamo con la testa su questa partita. Dobbiamo giocare tutte le partite come abbiamo fatto in coppa, questa è la strada. Dobbiamo dare il massimo in ogni competizione".

Cosa sta cambiando in te?

"La fiducia del mister e dei compagni. All'inizio non eravamo in un bel momento e ora sì, questa è la fiducia che il mister dà a ognuno di noi".

Il tuo messaggio a Dybala che è rimasto a Roma?

"Ci mancava per il mate di questa mattina, quando torniamo lo rifacciamo".