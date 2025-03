Empoli-Roma, PELLEGRINI: "Bel rapporto con Ranieri, mi ripete di continuare a lottare sui falli"

Al Castellani passa la Roma: i giallorossi battono 1-0 l'Empoli nella 28esima giornata di campionato grazie alla rete di Soulé e conquistano il 12° risultato utile consecutivo. Dopo la partita il capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini ha parlato ai microfoni dei cronisti:

PELLEGRINI A DAZN

Quello stop e lancio per Shomurodov sta dimostrando la fiducia che hai nei tuoi mezzi e che senti anche dall'allenatore.

"Ti ringrazio, sarebbe stato meglio se Shomu avesse fatto gol (ride ndr), era disperato, l'ho tranquillizzato e gli ho detto che lo avrebbe fatto dopo. Lui si arrabbia molto, gli ho detto che non era successo niente, voleva tirare forte perché vuole spaccare il mondo ma tante volte basterebbe appoggiarla tranquillamente. È andata bene, abbiamo fatto una grande partita e vinto che era la cosa importante".

Bello questo tuo sostegno da capitano, tu lo percepisci? Ogni tua bella giocata la panchina applaude.

"È tanto tempo che dicevo che questo era un gruppo sano e che quello che stavamo vivendo era qualcosa di straordinario in negativo. Non ho mai visto questo gruppo disunirsi o avere problemi all'interno o dei litigi, ho visto tutti lottare spalla e spalla per fare il bene del gruppo e della Roma. Certe cose non si vedono anche se si percepiscono, sono orgoglioso perché per essere un bel gruppo con ragazzi che si vogliono bene ci sta chi si impegna tanto e io mi impegno tanto per questo".

Il tuo rapporto con Claudio Ranieri.

"È un bel rapporto di due uomini che si guardano negli occhi e si dicono la verità. Lo abbiamo fatto da quando lui è arrivato, sono contento del mio rapporto con lui, sa della stima che ho per lui e quanto sono contento che sia arrivato a darci una mano. Mi ripete spesso che devo continuare a lottare sui falli anche se a volte non sempre la capisco. Credo che quello sia un po' il mio modo di giocare, cerco di ripulire il pallone per giocarlo perché è quello che mi piace più fare, giocare a pallone, mettere la palla per terra e farla girare. Tante volte però capisco che essere più sporchi sarebbe più funzionale per certi aspetti. Al di là di questo sono uno a cui piace ascoltare, soprattutto se le parole vengono da una persona come lui, non c'è dubbio che io cerchi di migliorare in qualsiasi cosa lui mi chieda".

PELLEGRINI A SKY SPORT

Siete tutti utili in questa squadra: è questo il segreto della Roma?

“Sì. Abbiamo cambiato 9 giocatori rispetto a giovedì, ma abbiamo comunque fatto una bella partita dal punto di vista mentale e fisico. L’unico rammarico è non aver chiuso la partita, anche se non abbiamo rischiato praticamente nulla. Potevamo essere più cinici, ma ho visto tante cose positive come il modo di giocare e di aiutarsi. La squadra tiene molto ai tre punti e a fare risultato”.