Empoli-Roma, Kouamé: "Buon gruppo ma bisogna essere un po' più sporchi in campo"

Al Castellani passa la Roma: i giallorossi battono 1-0 l'Empoli nella 28esima giornata di campionato grazie alla rete di Soulé e conquistano il 12° risultato utile consecutivo. Dopo la partita Christian Kouamé ha parlato ai microfoni dei cronisti:

KOUAMÉ A DAZN

Davanti ti sentiresti in grado di riuscire a giocare insieme a Colombo ed Esposito?

"Non saprei dire, chi gioca deve dare il massimo sia in fase difensiva che offensiva, se arriverà un giorno in cui giocheremo tutti insieme dovremo fare quello che chiede il mister, sia davanti che dietro".

Come si viene fuori da un momento del genere?

"Siamo un buon gruppo, i ragazzi sono bravi ma bisogna essere un po' più sporchi in campo, solo così ne vieni fuori. Non serve giocare bene per vincere, bisogna essere compatti per portare il risultato a casa. I punti pesano, come vai in campo devi sempre dare il massimo, poi se gli avversari sono più bravi di noi gli facciamo i complimenti ma oggi, prendi gol dopo 20 secondi, è brutto, non possiamo permettercelo".

KOUAMÉ IN CONFERENZA STAMPA

Questa prestazione è stata inferiore rispetto alle ultime uscite?

"La prestazione nel primo tempo non è stata come quella di Genova o Torino. Per quello che ci diciamo, dobbiamo affrontare meglio le partite. Poi siamo stati bravi a tenere viva la partita, ma potevamo fare meglio all'inizio".

L'impressione è che tirate poco in porta.

"Per fare gol bisogna tirare, dobbiamo essere più compatti. Prima difendere meglio, poi quando la palla arriva davanti bisogna dare il massimo. Noi attaccanti dobbiamo fare gol, io la vedo così".

Cosa c'è di positivo?

"Loro hanno avuto diverse occasioni ma noi abbiamo fatto diversi errori. Anche i pali derivano da nostri errori. Nel secondo tempo abbiamo cercato di essere più pericolosi e nelle prossime partite dobbiamo essere compatti. Anche brutti e sporchi, ma conta il risultato".