Empoli-Roma, HUMMELS: "Sembrava di giocare in casa. Possiamo vincere l'Europa League"

Al Castellani passa la Roma: i giallorossi battono 1-0 l'Empoli nella 28esima giornata di campionato grazie alla rete di Soulé e conquistano il 12° risultato utile consecutivo. Dopo la partita il difensore giallorosso Mats Hummels ha parlato ai microfoni dei cronisti:

HUMMELS A DAZN

Oggi sembra di essere a Roma.

"Sì, sembra di giocare a casa, è tutto cambiato rispetto a qualche mese fa, c'è una grande unità di intenti con i tifosi e all'interno del gruppo, è una squadra che si supporta".

Come è andata questa vacanza romana?

"Mi piace lavorare in campo e portare la Roma a vincere e, perché no, anche visitare Roma".

HUMMELS A SKY SPORT

Bentornato Mats…

“Felice per le numerose vittorie. Stiamo riaddrizzando la stagione, va bene così”.

Cosa ti aspetti dalla sfida contro l’Athletic?

“Sarà una grande partita contro un avversario molto forte. Ci sarà un’atmosfera bellissima a Bilbao, i tifosi saranno in partita quindi dovremo lottare contro 11 giocatori più i tifosi. Noi siamo una squadra dura da battere, quindi sarà difficile anche per loro. Dobbiamo dimostrare di meritare il passaggio del turno”.

Potete vincere l’Europa League?

“Sì, possiamo farcela”.