Empoli-Roma, Henderson: "Partita difficile, in campo con la testa giusta"

Tra le due sfide con l'Athletic la Roma fa tappa al Castellani per affrontare l'Empoli nella 28esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 18.00, Liam Henderson ha parlato ai microfoni dei cronisti:

HENDERSON A SKY SPORT

Come si mette in difficoltà la Roma?

"È una grande squadra piena di calciatori forti, andiamo in campo aggressivi e cerchiamo di dare il massimo".

Che spinta vi dà sapere che le altre squadre in lotta per la salvezza non stanno vincendo?

"Non guardiamo le altre partite, pensiamo solo a noi".

Cosa ti preoccupa della Roma? Può accusare la stanchezza per la partita di giovedì?

"No, queste squadre son abituate a giocare ogni due giorni, sono piene di calciatori forti. È una partita difficile ma andiamo con la testa giusta".

HENDERSON A DAZN

C'è da stringere i denti in tutti i reparti, ma tu sei un combattente.

"Siamo in pochi ma è bello anche essere così, andiamo in campo per dare il nostro massimo".

Dove preferisci giocare?

"Mi piace giocare mediano ma noi scozzesi siamo così, diamo il 100%".

Cosa c'è da recuperare delle prestazioni del girone d'andata contro le big?

"Questa squadra non ha sbagliato niente, quando giochi con le big devi anche avere fortuna. Andiamo in campo con il pensiero di fare male alla Roma".