Empoli-Roma, D'Aversa: "Crediamo di poter fare risultato"

Tra le due sfide con l'Athletic la Roma fa tappa al Castellani per affrontare l'Empoli nella 28esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 18.00, Roberto D'Aversa ha parlato ai microfoni dei cronisti:

D'AVERSA A DAZN

Non è così tragica la classifica.

"Rispetto a come siamo partiti la posizione di classifica non è bellissima. Pur affrontando una squadra tra quelle che ha fatto più punti nel 2025, la prima cosa da fare è credere di poter fare risultato. Se non siamo i primi a crederci, difficilmente possiamo fare risultato. Dobbiamo concentrarci sul nostro percorso".

Può essere un vantaggio a livello mentale che le dirette concorrenti non stanno vincendo?

"Ho detto ai ragazzi di godersi il pomeriggio di ieri con le famiglie e non ragionare sui risultati degli altri. Dobbiamo solo portare le energie sulla partita di questa sera. Sappiamo che il campionato è ancora lungo, dobbiamo fare i nostri punti".

Marianucci?

"Questa è la nostra politica: credere molto nel settore giovanile, poi bisogna essere bravi a fortunati a credere in questi ragazzi e accettare gli errori che si possono commettere. L'ambiente lo permette, nelle difficoltà ti fanno lavorare in maniera serena. Marianucci è un giocatore che deve continuare la sua crescita, restare concentrato e non pensare di essere diventato bravo altrimenti incappa in brutte figure".