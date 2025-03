Athletic-Roma, Valverde: "Serata spettacolare, era importante non far giocare Dybala e Dovbyk"

Al termine della sfida contro la Roma, vinta 3-1, ha parlato il tecnico dell'Athletic Club Ernesto Valverde. Le sue parole:

VALVERDE IN CONFERENZA STAMPA

L'importanza del sostegno dei tifosi del Bilbao... "È stata una serata spettacolare, lo stadio ha spinto e noi abbiamo risposto in campo. Se siamo tutti insieme, siamo molto più forti. Questo è quello che dobbiamo cercare di fare per poter andare avanti. Una vittoria che da gioia ai tifosi e spinta e fiducia a noi. Ora aspettiamo il prossimo round" L'espulsione di Hummels? "Abbiamo dovuto giocare con la superiorità numerica e cercare diverse alternative per fargli male"

Nico Williams?

"Queste sono partite in cui devi apparire e Nico lo ha fatto. Ha dimostrato personalità e determinazione"

La chiave di questa vittoria?

"Era essenziale che non dialogassero Dybala e Dovbyk e non ci disarmassero troppo. Dovevamo fare attenzione alla nostra strategia, quando non eravamo in superiorità. La superiorità è nel gioco. Avevamo la giusta tranquillità per segnare al momento giusto"

Sulla finale in casa...