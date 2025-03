Athletic-Roma, SHOMURODOV: "Hummels ci ha chiesto scusa, ma tutti sbagliano. Abbiamo fatto il possibile" (FOTO e VIDEO)

Termina il cammino della Roma in Europa League. Dopo il 2-1 dei giallorossi allo Stadio Olimpico, nel ritorno degli ottavi di finale la squadra di Ranieri perde 3-1 al San Mames con l'Athletic Club. Dopo la sfida Eldor Shomurodov ha parlato ai microfoni dei cronisti:

SHOMURODOV IN MIXED ZONE

Cosa pensi di questa sconfitta?

"Questo è il calcio, tutti sbagliano. Abbiamo lottato fino alla fine, anche per Hummels. Abbiamo preso il primo gol all’ultimo minuto del primo tempo e questo ha aumentato la pressione psicologica. Era difficile, ma abbiamo fatto tutto il possibile. È andata così, peccato per il risultato. Dobbiamo concentrarci sul campionato, perché ci aspettano partite importanti".

Si poteva fare di più anche in 10?

"Sì, quando eravamo 1-0 abbiamo avuto delle occasioni. Ma è difficile quando fai quei piccoli sbagli e prendi gol. È difficile".

Hummels vi ha chiesto scusa?

"Sì, ha chiesto scusa a tutti, ma questo è il calcio. Tutti sbagliano".

Come si riparte dopo una sconfitta del genere?

"Tra due giorni abbiamo un’altra partita contro il Cagliari. Dobbiamo continuare e provare ad arrivare in Champions League. Abbiamo una piccola chance".

SHOMURODOV AI CANALI UFFICIALI DELLA ROMA

“Siamo uniti come una famiglia. Dobbiamo continuare a fare tutto quello che abbiamo fatto finora, lottando fino alla fine. Vediamo come va, abbiamo tante partite in campionato e proveremo ad andare in Champions, dobbiamo continuare”.

SHOMURODOV A SKY SPORT

L’espulsione?

“Era difficile giocare 80 minuti in 10, l’Athletic è una squadra forte. Abbiamo dato tutto, ci abbiamo provato e peccato per il risultato e per i tifosi che sono venuti qui. Ora c’è il campionato e quello è il nostro obiettivo”.

Qual è l’obiettivo ora?

“Abbiamo una piccola chance di arrivare in Champions League, ci proveremo e daremo tutto per raggiungere quell’obiettivo”.

L’umore nello spogliatoio?

“Tutti arrabbiati, ci tenevamo. Ma ora ci sono delle partite difficili in campionato e pensiamo a quelle”.