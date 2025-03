Athletic-Roma, MANCINI: "È giusto che ci sia pressione, sarà tosta ma siamo pronti"

Dopo il 2-1 dei giallorossi allo Stadio Olimpico, la Roma è ospite dell'Athletic Club al San Mames nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 18.45, Gianluca Mancini ha parlato ai microfoni dei cronisti:

MANCINI A SKY SPORT

Sinner dice che la pressione è un privilegio. È così anche per te?

"Ci deve essere sempre. La definisco la pressione giusta, quella che ti fa stare concentrato e ti fa avere quella cosa dentro lo stomaco. È giusto che ci sia, sarà una partita tosta ma siamo pronti".

Che approccio ci sarà?

"Non deve cambiare il nostro modo di giocare delle ultime partite. Da quando è arrivato il mister affrontiamo le partite con determinazione, come abbiamo fatto all'Olimpico, con concentrazione e senza perdere di vista i loro punti forti e veloci davanti ma giocheremo per vincere".

Avete preparato la partita cercando di fermare Nico Williams?

"Sì, i loro punti forti sono davanti. Nico è veloce, abbiamo preparato la partita non solo su di lui ma su tutto l'Athletic. Sarà una partita tosta e difficile".