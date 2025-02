Venezia-Roma, Yeboah: "Sono pronto per giocare. Voglio aiutare la squadra e conquistare i tre punti"

Alle ore 12:30 va in scena allo Stadio Penzo la partita tra Venezia e Roma, valida per la ventiquattresima giornata di Serie A. Poco prima del calcio d'inizio John Yeboah ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della piattaforma streaming. Ecco le parole del calciatore dei lagunari.

YEBOAH A DAZN

Cosa ha chiesto il mister a voi attaccanti?

"Sono tranquillo, pronto per giocare e aiutare la squadra. L'importante è conquistare i tre punti".

Come ti senti?

"Nella prima stagione non ho giocato molto, ora sto avendo maggiore minutaggio e sono contento. Io sono qui per aiutare la squadra e per vincere".