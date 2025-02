Venezia-Roma, NDICKA: "Giocare con calciatori forti come Dybala mi aiuta a crescere"

Dopo l'eliminazione in Coppa Italia, la Roma vince in casa del Venezia: nella 24esima giornata di campionato i giallorossi battono 1-0 la squadra di Di Francesco grazie alla rete di Dybala dal dischetto. Dopo la sfida Evan Ndicka ha parlato ai microfoni dei cronisti:

NDICKA A DAZN

Quanto è importante un altro clean sheet.

“Importante soprattutto perché era difficile. Ci siamo riusciti e abbiamo vinto 1-0, risultato importante per la classifica”.

Come è allenarsi con Dybala?

“Vinco sempre in allenamento. Lo alleno così poi fa bene in partita (ride, ndr). Mi piace giocare con giocatori forti come lui, questo mi fa crescere”.