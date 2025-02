Venezia-Roma, DYBALA: "Non è stato un anno facile, ora abbiamo trovato la strada. L'Europa League è un obiettivo"

Dopo l'eliminazione in Coppa Italia, la Roma vince in casa del Venezia: nella 24esima giornata di campionato i giallorossi battono 1-0 la squadra di Di Francesco grazie alla rete di Dybala dal dischetto. Dopo la sfida la Joya ha parlato ai microfoni dei cronisti:

DYBALA A DAZN

Tre punti pesantissimi…

“Sì. Era fondamentale vincere in uno stadio difficile e in un orario complicato. Il Venezia è forte in casa. C’era troppo vento, si era complicata questa partita ma siamo stati intelligenti”.

Si parla troppo poco di Ndicka: quanto è forte?

“Si parla solo di chi fa gol e non si valorizza il lavoro dei difensori. Loro sono grandissimi giocatori”.

Ti vedo con un’altra faccia da quanto c’è Ranieri…

“Non so se sono stato il migliore in campo, ma per vincere bisogna fare gol… Ho giocato partite migliori e non sono stato premiato. Ora sono contento, sto trovando continuità e mi piace giocare sempre. Il mister decide la formazione, ma io ora sono contento”.

Dove volete arrivare?

“Non è stato un anno facile, troppi cambiamenti e troppe cose successe. Ora abbiamo trovato una strada, tutti stanno dando il massimo per raggiungere gli obiettivi. L’Europa League è un nostro obiettivo, il Porto è molto difficile da affrontare. In campionato siamo lontani, pensiamo partita dopo partita. Il mister saprà gestire tutti noi nella migliore maniera”.