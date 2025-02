Venezia-Roma, Di Francesco: "I nuovi acquisti ridanno vitalità, Fila è pronto. Dobbiamo limitare gli errori"

Alle ore 12:30 va in scena allo Stadio Penzo la partita tra Venezia e Roma, valida per la ventiquattresima giornata di Serie A. Poco prima del calcio d'inizio Eusebio Di Francesco ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della piattaforma streaming. Ecco le parole del tecnico dei lagunari.

DI FRANCESCO A DAZN

Come stai cercando di limitare gli errori individuali?

"Non è facilissimo, vanno limitati. Va fatto un lavoro psicologico importante, dando supporto a chi commette un errore. Ma si tratta sempre di un discorso collettivo, poiché prima di un errore può esserci stato un qualcosa di sbagliato per quanto riguarda il collettivo. Preferisco parlare di errori di squadra".

Che impatto ha avuto dai nuovi arrivati?

"I nuovi ridanno vitalità e permettono agli altri di rimettersi in discussione, dato che ora posso fare scelte differenti. Alcuni ragazzi non li conosciamo benissimo, non sai mai ciò che possono darti. Oggi ne ho schierati alcuni e devono essere aiutati dal gruppo storico".

Fila?

"Fisicamente è pronto e allenato. Ha delle caratteristiche che altri non hanno, è un attaccante diverso rispetto a quelli che avevamo. Pohjanpalo era un animale da area di rigore, anche Gytkjaer è così. Fila gioca più a campo aperto".