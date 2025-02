Venezia-Roma, CRISTANTE: "Sarà una partita difficile. I risultati in trasferta il nostro punto debole, ma vogliamo riscattarci"

Alle ore 12:30 va in scena allo Stadio Penzo la partita tra Venezia e Roma, valida per la ventiquattresima giornata di Serie A. Poco prima del calcio d'inizio Bryan Cristante ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della piattaforma streaming. Ecco le parole del calciatore giallorosso.

CRISTANTE A DAZN

Oggi tanti ragazzi nuovi in campo...

"Partita importantissima, veniamo da una sconfitta e vogliamo riscattarci. In campionato siamo in ripresa e vogliamo continuare così. Oggi sarà difficile, ci sarà qualche ragazzo nuovo in campo ma lo aiuteremo con il nostro supporto".

Come hai visto la decisione di Ranieri di dare vacanza a Hummels e Paredes?

"Scelte del mister. Va benissimo perché hanno giocato tantissime partite di fila, ci sta che abbiano bisogno di riposo".

Vi siete detti di ritrovare continuità anche in trasferta?

"Fuori casa ci manca un po' di continuità, è il nostro punto debole. A Udine siamo riusciti a vincere e dobbiamo continuare su questo trend".