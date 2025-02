Roma-Porto, Tiago Djalo: "La Roma ha sfruttato le occasioni, ma sul secondo gol c'era fallo. Abbiamo dato tutto quello che potevamo"

La Roma supera per 3-2 il Porto allo stadio Olimpico nel ritorno dei playoff di Europa League, eliminando i portoghesi per la prima volta da una competizione europea. A fine partita il difensore degli ospiti Tiago Djalo ha parlato ai microfoni dei cronisti. Queste le sue parole.

TIAGO DJALO AI CANALI SOCIAL PORTO

Riassunto della partita

“Abbiamo iniziato bene, la squadra ha avuto buoni momenti, ma dopo aver segnato il primo gol non abbiamo controllato bene la partita, soprattutto in difesa. Hanno sfruttato le occasioni, ma dubito che non sia stato fallo nel secondo gol. Penso che ci sia stato un contatto con il mio collega. Giocando con uno in meno, le cose si sono complicate ancora di più per noi. Abbiamo dato tutto quello che potevamo, la squadra ci ha provato, ma purtroppo non è bastato".

Un risultato ingrato

“La squadra meritava di più, soprattutto nel primo tempo, ma ora dobbiamo continuare a lavorare e concentrarci sulle partite di campionato”.

FC Porto fino alla fine

“Dobbiamo dare il massimo fino alla fine, la squadra deve pensarla così. Apprezziamo il supporto dei tifosi e ora dobbiamo alzare la testa".