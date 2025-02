Roma-Porto, Omorodion: "Dobbiamo fare autocritica, i gol subiti sono frustranti. Sul palo ho avuto sfortuna"

Non è bastato il suo splendido gol in rovesciata nel primo tempo per far passare il Porto al turno successivo, con la Roma che è riuscita a rimontare e a superare i portoghesi con il risultato finale di 3-2. Al termine della partita l'attaccante degli ospiti Samu Omorodion ha parlato ai microfoni dei cronisti. Queste le sue parole.

OMORODION A CANALI SOCIAL PORTO

Una sintesi della partita

“Credo che abbiamo iniziato bene la partita e abbiamo anche segnato, ma poi ci siamo fatti rimontare in pochi minuti, dobbiamo essere più maturi. Hanno ribaltato il risultato e poi, con l'espulsione, le cose sono diventate ancora più difficili. Dobbiamo guardarci dentro, fare autocritica e concentrarci sulla Liga d'ora in poi”.

I gol subiti

“È frustrante, ma è quello che sta succedendo ultimamente. Dal nulla, gli avversari segnano”.

Il tiro in faccia a Svilar che ha colpito il palo

“Si è rivelato un momento importante, sono stato sfortunato a scivolare e la palla ha colpito il palo”.

Il ritorno al gol

“Era da un po' che non segnavo, ma senza occasioni di tiro è complicato. Ci sono persone che criticano, ma io mi concentro sul mio lavoro. Un giorno siamo i migliori, quello dopo siamo i peggiori. Non mi interessa quello che dice la gente e mi concentro sul mio lavoro”.