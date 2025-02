Roma-Porto, Joao Mario: "Ci è mancata più maturità, ma questo è il calcio. L'obiettivo principale è il campionato"

La Roma trova la vittoria per 3-2 in casa contro il Porto grazie a una doppietta di Dybala e il gol di Pisilli, eliminando di fatto i portoghesi per la prima volta nella propria storia. A fine partita il difensore degli ospiti Joao Mario ha parlato ai microfoni dei cronisti. Queste le sue parole.

JOAO MARIO A CANALI SOCIAL PORTO

Gli errori da correggere

“Credo che abbiamo affrontato bene la partita. La squadra ha fatto quello che ci è stato chiesto, sapevamo che la AS Roma avrebbe pressato alto, ma siamo riusciti ad avanzare, a creare pericoli e a sbagliare il pressing per andare in vantaggio. Ci è mancata più maturità in alcuni momenti e movimenti e ci siamo resi conto di essere in vantaggio, cercando di controllare di più la partita e di non subire due gol di fila, ma questo è il calcio e dobbiamo andare avanti”.

Lo slancio degli avversari

“Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile dall'inizio alla fine, ma dall'1-1 in poi hanno preso più slancio, ci hanno aggredito e hanno segnato il secondo gol. L'espulsione ha finito per compromettere quello che avevamo preparato per il secondo tempo, abbiamo avuto ancora una chiara occasione con Samu, ma non siamo riusciti a concretizzarla ed è diventato molto difficile”.

Concentrati sul campionato

“Abbiamo ancora l'obiettivo principale, che è il campionato. Abbiamo solo questa competizione e la affronteremo con la massima serietà e con l'obiettivo di vincere le partite. Ora ci concentreremo sulla partita di lunedì contro il Vitória SC, perché è molto importante vincere in casa e in campionato, che sarà il nostro obiettivo principale d'ora in poi”.