Roma-Porto, GHISOLFI: "Dovbyk? Non sembra un infortunio grave. Shomurodov è pronto. Letexier è il miglior arbitro francese"

Dopo l'1-1 al do Dragão, la Roma ospita il Porto nel secondo round del playoff di Europa League. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 18.45 allo Stadio Olimpico, il ds giallorosso Florent Ghisolfi ha parlato ai microfoni dei cronisti:

GHISOLFI A SKY SPORT

Siete preoccupati per Dovbyk? Per quanto tempo starà fuori?

"Non lo so esattamente al momento, non sembra grave. Abbiamo Shomurodov che è prontissimo ad aiutare la squadra e a dare tutto".

Non siamo abituati a parlare di arbitri, ma all'andata è successo qualcosa. Oggi c'è un suo connazionale ad arbitrare, Letexier. Si sente più tranquillo?

"Sì, lo conosco bene ed è il migliore arbitro francese. È giovane ma è molto giusto. L'andata è passata e oggi siamo concentrati su questa partita".

Quanto è importante aver fatto questa striscia di risultati in campionato? Ranieri ha parlato di autostima e oggi servirà.

"Dobbiamo essere intelligenti. Sappiamo l'importanza della partita e la difficoltà di questo playoff, abbiamo visto la Juventus, l'Atalanta e il Milan. Come ha detto Mancini, dobbiamo trovare la giusta tensione, concentrazione e intensità, ma anche la connessione con i tifosi per avere una grande energia per tutta la serata".