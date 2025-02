Roma-Porto, EL SHAARAWY: "Grande reazione dopo il gol subito, un piacere avere Dybala. In Europa possiamo fare un grande percorso" (FOTO e VIDEO)

Dopo l'1-1 al do Dragão, la Roma batte il Porto 3-2 nel ritorno del playoff di Europa League e stacca il pass per gli ottavi di finale. Dopo la gara dominata da un super Paulo Dybala, Stephan El Shaarawy ha parlato ai microfoni dei cronisti:

EL SHAARAWY A SKY SPORT

Nei 180 minuti Roma promossa a pieni voti…

“Qualificazione meritata, soprattutto per oggi. Abbiamo avuto una grande reazione dopo il gol e siamo riusciti a ribaltare la gara. Siamo contenti per questa qualificazione”.

Che prospettiva c’è per la Roma in Europa League?

“Sappiamo cosa può darci. Vivere serate come questa ti dà fiducia per fare qualcosa di importante. Non ci sono squadre più forti dell’altra sulla carta in questa Europa League, ma le partite a eliminazione diretta sono sempre difficili. I tifosi sono una forza in più, ci sostengono sempre”.

Sei migliorato nel tempo nell’atteggiamento difensivo…

“Dall’arrivo di Mourinho ho cambiato modo di giocare, parto sicuramente un po’ dietro. Mi sono adattato negli ultimi anni ma ho fatto questo ruolo con grande abnegazione. Voglio aiutare la squadra in fase difensiva, non c’è nessun problema nonostante i numeri realizzativi siano diminuiti”.

Dove collochi questa Roma? Dove può migliorare?

“Abbiamo ampi margini di crescita. Il cambio di allenatore iniziale non ha aiutato perché pensavamo di poter uscire da quella situazione. Ranieri ha tolto tensione e ha portato tranquillità. In Europa possiamo fare un grande percorso perché abbiamo giocatori di qualità. Questo è l’obiettivo, all’Europa teniamo molto”.

Cosa è per te Dybala?

“Ci si accorge di quanto sia forte solo quando ti ci alleni insieme e in allenamento fa ancora più magie. È un grande giocatore che ci risolve le partite, è un piacere averlo in squadra”.

EL SHAARAWY IN MIXED ZONE

Siete andati sotto, poi grande reazione. È questa la cosa che ha migliorato Ranieri?

"Sicuramente Ranieri ha tolto la tensione iniziale, sappiamo che non siamo partiti nel migliore dei modi e il mister ha riportato calma e tranquillità. I risultati adesso si stanno vedendo. Oggi abbiamo fatto una partita buonissima sotto tutti gli aspetti, anche se abbiamo concesso un gol e abbiamo avuto una grande reazione. Siamo contenti della prestazione e della qualificazione".

La tua ottima partita ti avvicina al rinnovo di contratto?

"Come ho detto qualche giorno fa, ho un rinnovo automatico a delle condizioni che sono state quasi raggiunte, quindi siamo vicini. Oggi ho fatto una partita di sacrificio e corsa, è quello che mi ha chiesto il mister e con la massima disponibilità mi sono adattato al ruolo di quinto, facendo tutta la fascia. Sono contento sia andata bene".

C'è più consapevolezza quando giocate una partita europea o l'approccio alla gara è sempre lo stesso?

"Nelle ultime partite l'approccio è stato lo stesso. Sappiamo che nelle notti europee abbiamo un pubblico che ci assiste nel migliore dei modi, siamo stati capaci di regalare ai tifosi e a noi stessi delle gioie immense in questi anni. Sappiamo quello che può darci l'Europa. Dobbiamo continuare così e aspettiamo il sorteggio domani. Il nostro obiettivo è quello di risalire la classifica in campionato e poi vediamo".

Meglio il Bilbao o il derby?

"Aspettiamo domani, vediamo. Sarà difficile in entrambi i casi".

Prendere la Lazio significherebbe non avere una trasferta.

"Sarà sicuramente difficile in ogni caso, la prepareremo allo stesso modo. Ovviamente il derby ha un sapore particolare, lo sappiamo".

EL SHAAARWY AI CANALI UFFICIALI DELLA ROMA

"Serata speciale davanti a un pubblico straordinario, che ancora una volta ci ha dato grande forza e supportato. Non era facile perché dopo aver preso gol c’era un attimo di tensione perché non eravamo in un momento difficoltà, quindi è stato inaspettato perché è nato da un nostro errore. C’è stata una grande reazione da parte di tutti. Siamo contenti per i due gol di Dybala, ci ha dato una grossa mano stasera. C’è stato un grande atteggiamento da parte di tutti sia nella fase difensiva sia in quella offensiva. Molto contenti per questa qualificazione, ora aspettiamo il sorteggio. Siamo consapevoli che possiamo andare avanti perché teniamo molto all’Europa”.