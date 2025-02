Roma-Napoli, SOULÉ: "Ranieri mi sta dando fiducia. Contento di restare, non vorrei mai andare via"

La Roma pareggia 1-1 in extremis contro il Napoli grazie alla rete realizzata da Angelino al minuto 92 e, oltre ad aver fermato la capolista, allunga la striscia di risultati utili consecutivi in campionato a ben 7 partite. Al termine della partita Matias Soulé ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le sue dichiarazioni.

SOULÉ A DAZN

Ranieri inizia a darti fiducia. C’erano molte voci di mercato…

“Non ho giocato tanto per scelte del mister, ma io mi sono sempre allenato al 100%. Sono stanco morto, era tanto che non giocavo così. Il mister mi sta dando fiducia, mi dice cosa vuole in ogni allenamento e in ogni partita".

Sei stanco?

“Si, mi sono venuti i crampi ai polpacci sulla palla che mi ha dato Dybala. Non avevo minuti nelle gambe, ma ogni volta che il mister me lo chiede sono pronto per giocare”.

Dybala?

"Guardo lui e anche altri compagni, ma soprattutto lui dato che è mancino. Paulo gioca più dentro, io più sulla fascia. Provo a guardarlo come facevo con Di Maria alla Juventus, voglio imparare dai campioni. Ogni giorno imparo anche fuori dal campo”.

Sei contento di restare?

“Certo, ho già parlato con il mister e mi ha detto che rimango qua. È arrivata qualche offerta ma si è deciso di restare, sono arrivato da poco e spero di non andare mai via”.