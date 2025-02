Roma-Napoli, Politano: "All'Olimpico gara difficile con i giallorossi"

Tra Eintracht e Milan, c'è il Napoli. Allo Stadio Olimpico la Roma ospita la squadra di Antonio Conte nella 23esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 20.45, Matteo Politano ha parlato ai microfoni dei cronisti:

POLITANO A DAZN

Il derby di Milano?

"Dobbiamo essere concentrati su noi stessi, è una partita difficile perché la Roma, soprattutto in casa, viene da tanti risultati positivi dopo il cambio di allenatore".

Che giocatore è diventato Politano? Come ti ha cambiato Conte?

"Ho avuto la fortuna di conoscerlo all'Inter dove ero più giovane e non ero entrato nella sua mentalità. Ma so cosa chiede ai suoi giocatori, quest'anno l'unica possibilità che avevo era dare tutto in campo. Sono contento di come sta andando, anche se devo difendere. Mi sento bene fisicamente".

La Roma schiera un modulo particolare, oggi sarai più impegnato difensivamente o offensivamente?

"Vediamo, loro possono cambiare vari assetti di gioco. Vediamo come attaccheranno, abbiamo studiato vari moduli per difendere. Sappiamo l'importanza di questa partita e di una squadra forte come la Roma, dobbiamo dare il massimo".

Il derby è finito 1-1.

"Va bene, pensiamo a noi stessi e a fare i 3 punti".