Roma-Napoli, Manna: "Inter? Pensiamo a noi stessi. La squadra ha personalità"

Tra Eintracht e Milan, c'è il Napoli. Allo Stadio Olimpico la Roma ospita la squadra di Antonio Conte nella 23esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 20.45, il ds azzurro Giovanni Manna ha parlato ai microfoni dei cronisti:

MANNA A DAZN

Il Napoli ha bruciato le tappe e ha aggiunto carattere nelle ultime due partite. Cos'è cambiato?

"Fa parte del percorso che stiamo facendo, ogni prestazione positiva e ogni risultato positivo accrescono la consapevolezza e il valore di questo gruppo di cui siamo orgogliosi. Dobbiamo continuare a lavorare pensando partita dopo partita e pensando a noi stessi".

Comuzzo?

"È stata una sessione di mercato complicata per noi, abbiamo dovuto cedere uno dei nostri migliori giocatori e abbiamo lavorato su alcuni obiettivi. Vediamo quello che succede. Comuzzo è di grandissima prospettiva e siamo interessati, non abbiamo fretta e non andiamo oltre i nostri parametri. Sappiamo che è complicato ma cerchiamo di fare le cose al meglio e cerchiamo di riuscirsi".

Saint-Maximin?

"Abbiamo perso un componente importante del gruppo. Siamo partiti con obiettivi importanti ma a gennaio è complicato. Non è un nostro giocatore, ci stiamo lavorando e vediamo che succede".

Il derby di Milano, terminato 1-1, cosa lascia al gruppo?

"Dobbiamo restare concentrati e guardare solo a noi stessi. Abbiamo dimostrato di essere una squadra con attributi e grande personalità, che rispecchia il valore dell'allenatore. Non dobbiamo pensare agli altri che sono avanti nel percorso, ma stiamo dimostrando di non essere lì casualmente. Dobbiamo lavorare tutte le settimane per non vanificare quanto fatto di buono. Non importa chi gioca prima o dopo, giochiamo tra poco e dobbiamo fare una partita importante".