Roma-Napoli, EL SHAARAWY: "Serve una partita attenta ma non troppo di attesa"

Tra Eintracht e Milan, c'è il Napoli. Allo Stadio Olimpico la Roma ospita la squadra di Antonio Conte nella 23esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 20.45, Stephan El Shaarawy ha parlato ai microfoni dei cronisti:

EL SHAARAWY A DAZN

Come si gioca contro il Napoli?

"La conosciamo bene, è una squadra prima in classifica con grandissimi giocatori, è molto forte offensivamente. Ci sarà da fare una partita attenta ma non troppo di attesa. Siamo in casa, vogliamo fare la nostra partita e dare continuità ai risultati".

Dopo il Napoli ci sono quattro trasferte. Come chiudere qui questo big match?

"Sappiamo che sono tutte partite molto difficili, ci sarà bisogno di tutti e anche oggi ci saranno dei cambi. Servirà l'aiuto di tutti per cercare di dimostrare di giocare in questa squadra. Siamo fiduciosi, dobbiamo fare una grande partita di attenzione, di determinazione e soprattutto di coraggio".