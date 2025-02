Roma-Monza, PISILLI: "Il rinnovo è il coronamento di un sogno"

Dopo il passaggio del turno in Europa League, la Roma ospita il Monza nel monday night della 26esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio in programma alle 20.45 Niccolò Pisilli, fresco di rinnovo, ha parlato ai microfoni dei cronisti:

PISILLI A SKY SPORT

Cosa significa il rinnovo?

"Per me è il coronamento di un sogno, voglio ringraziare la società, la mia famiglia e il mio procuratore. La parte più importante è sempre il campo, quindi bisogna resettare tutto e concentrarsi sulla partita".

Da Mourinho a Spalletti, da De Rossi a Ranieri hai lasciato il segno con tutti. Come hai fatto?

"Cerco sempre di dare il massimo, se un allenatore mi vede bene altrimenti imparerò sempre qualcosa da tutti. Posso ringraziare tutti gli allenatori che ho avuto perché mi hanno concesso tanto spazio, soprattutto per essere un giovane".

Dove volete arrivare?

"Ci siamo detti che oggi è fondamentale vincere, in campionato dobbiamo guardare partita dopo partita. In Europa l'obiettivo è arrivare il più lontano possibile".

Hai già programmato la prima cena da offrire alla squadra?

"Ci pensiamo dopo la partita".

PISILLI A DAZN

Cosa significa il rinnovo? Hai già festeggiato?

"Per me è il coronamento di un sogno, anche se la parte più importante è il campo e devo continuare a dimostrare tantissime cose. Non ho ancora festeggiato perché oggi c'è la partita, vediamo come va e poi ci si pensa".

Col Monza è un'occasione per la Roma? Ne parlate nello spogliatoio?

"Dobbiamo essere bravi a guardare partita dopo partita come abbiamo fatto in questi due mesi. Ci siamo tirati fuori da una situazione molto complicata, siamo più avanti in classifica e guardando partita dopo partita possiamo raggiungere obiettivi importanti".

Cosa ti chiede a livello tattico Ranieri e qual è il tuo ruolo preferito?

"Dipende dalla posizione in cui gioco, a volte il mister mi chiede di restare più dietro perché tendo a buttarmi un po' troppo quando ci sarebbe bisogno di equilibrio. Sul ruolo nasco come mezz'ala, ma farò sempre quello che il mister mi chiede al massimo delle mie possibilità".