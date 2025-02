Roma-Monza, Nesta: "Serve un calcio equilibrato, non possiamo perdere le distanze"

Dopo il passaggio del turno in Europa League, la Roma ospita il Monza nel monday night della 26esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 20.45, il tecnico del Monza Alessandro Nesta ha parlato ai microfoni dei cronisti:

NESTA A SKY SPORT

Serve un calcio più rischioso per fare punti con tanti infortunati?

"Un calcio equilibrato, non possiamo perdere le distanze e poi ce la giochiamo. Rischiare significa tutti avanti e magari questa squadra non può farlo".

Come sta Keita?

"È arrivato in ritardo, ha bisogno di lavorare e ha un minutaggio ridotto. Lo abbiamo messo 20' in campo la scorsa settimana, vediamo le risposte e lo metteremo in campo per più minuti".