Porto-Roma, SAELEMAEKERS: "Partita dura, dobbiamo giocare con mentalità"

Roma di scena al do Dragão: alle 21.00 i giallorossi sono ospiti del Porto nell'andata dei playoff di Europa League. Prima della sfida l'esterno giallorosso Alexis Saelemaekers ha parlato ai microfoni dei cronisti:

SAELEMAEKERS A SKY SPORT

Vista la posizione in classifica in campionato e l'eliminazione in Coppa Italia il playoff diventa uno snodo decisivo della stagione. Come ci arrivate?

"Per noi sono importanti tutte le partite, ma è vero che oggi sarà una partita dura perché il Porto è una grande squadra con grande qualità. Dobbiamo giocare come sappiamo, con la stessa mentalità dello scorso weekend, e penso che possiamo fare qualcosa di bello".

Il Porto ha venduto due pezzi importanti ma trova sempre giovani interessanti. Come immagini il loro approccio?

"Sappiamo che è una squadra con grande storia e giocatori di qualità, anche loro vogliono fare bene perché è la prima partita ed è davanti ai loro tifosi. Per me iniziano forte subito ma dobbiamo giocare con mentalità il nostro calcio come sappiamo".