Porto-Roma, BALDANZI: "Le decisioni arbitrali ci hanno penalizzato. Ci tenevo a dare una scossa" (VIDEO)

Al do Dragão la Roma pareggia col Porto nella gara d'andata dei playoff di Europa League: finisce 1-1. Dopo la sfida il giallorosso Tommaso Baldanzi ha parlato ai microfoni dei cronisti:

BALDANZI A SKY SPORT

Tanto nervosismo nei confronti dell’arbitro…

“A caldo sì, però dobbiamo concentrarci sulla partita, abbiamo giocato bene. Le decisioni arbitrali hanno penalizzato. Ci sono due partite, ci giochiamo tutto in casa ci teniamo tantissimo”.

Hai avuto lo spirito giusto..

“Volevo far bene, ci tenevo a dare uno scossa. Per noi è molto importante".

Che chance avete al ritorno?

“Dovranno venire da noi, sappiamo che i tifosi ci daranno una mano. Non sarà facile per loro e non lo sarà neanche per noi perché sono una squadra forte, ma ci teniamo a passare e ce le metteremo tutta”.

BALDANZI AI CANALI UFFICIALI DELLA ROMA

"C'è molto rammarico e penso che questo sia importante perché ci tenevamo a vincere e secondo me meritavamo di vincere. Le decisioni arbitrali magari ci hanno penalizzato però dobbiamo concentrarci su di noi. Portiamo a casa un pareggio, dobbiamo giocare in casa sempre contro di loro e ci teniamo a passare il turno".

Con questa solidità la Roma può giocarsela in casa col Porto.

"Possiamo giocare alla grande davanti ai nostri tifosi che sicuramente ci daranno una mano come hanno sempre fatto. Ci teniamo tantissimo ad andare avanti giovedì".

Hai dimostrato stasera di essere una garanzia. Sei contento?

"Sono contento, sto giocando un po' meno ma cerco sempre di dare il mio meglio alla squadra, di fare sempre il meglio in allenamento e in partita per la squadra e per il gruppo. In questo momento la squadra è molto importante".