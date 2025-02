Parma-Roma, SHOMURODOV: "Non sarà una partita facile, conosco Ranieri e so cosa vuole da me"

Tra andata e ritorno col Porto, la Roma fa tappa al Tardini: alle 18.00 i giallorossi sono ospiti del Parma nella 25esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio il giallorosso Eldor Shomurodov ha parlato ai microfoni dei cronisti:

SHOMURODOV A SKY SPORT

Che tipo di partita ti aspetti e avete preparato?

"Non sarà facile, sappiamo come gioca il Parma. Gioca in casa e ha difficoltà in classifica, vuole vincere ma anche noi e siamo pronti per questo".

Come ti trovi con Ranieri? Ti chiede di cercare gli spazi e muoverti senza palla?

"Mi ha allenato anche l'anno scorso, conosco come vuole che io giochi e sono tranquillo. So come giocare".

Ha detto che si arrabbia con te, anche a Cagliari...

"Non va bene per me se non si arrabbia (ride, ndr)".

SHOMURODOVO A DAZN

Quanta responsabilità senti senza Dovbyk? E come vivi l'alternanza con lui in campo?

"Bene, il mister dà sempre la possibilità di giocare a tutti. Io sono sempre pronto a giocare e ad aiutare la squadra".

Ranieri?

"È sempre un piacere lavorare con lui, già ho lavorato con lui l'anno scorso. È una brava persona, oltre ad essere un bravo allenatore. Siamo come una famiglia".