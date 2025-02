Parma-Roma, Keita: "Uniti e con fiducia, oggi serve intensità"

Tra andata e ritorno col Porto, la Roma fa tappa al Tardini: alle 18.00 i giallorossi sono ospiti del Parma nella 25esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio il centrocampista Keita ha parlato ai microfoni dei cronisti:

KEITA A SKY SPORT

Come si esce da questo momento?

"Penso che dobbiamo continuare a lavorare, siamo una grande famiglia e abbiamo fiducia gli uni negli altri. Sono state partite anche sfortunate per noi ma dobbiamo lavorare insieme come squadra. Dobbiamo approcciare con intensità".

La Roma è arrabbiata dopo il Porto ma anche voi siete arrabbiati per classifica.

"Pensiamo solo a noi stessi, dobbiamo restare uniti e avere fiducia. Dobbiamo dare tutto senza avere rimpianti dopo la partita".

I tifosi?

"Abbiamo fiducia nei tifosi, ci sostengono sempre anche se andiamo male. Daremo tutto per loro e speriamo di vincere questa partita".

KEITA A DAZN

Quanto gli infortuni vi stanno condizionando?

"Penso che sia un momento difficile, ma siamo una famiglia e ci fidiamo gli uni degli altri. Dobbiamo continuare a lavorare come gruppo".

Quanto è importante il ritorno di Bernabé?

"Tutti sanno che è un giocatore forte, è veloce. Siamo felici che sia tornato".