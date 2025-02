Parma-Roma, GHISOLFI: "Hummels in panchina è una scelta di Ranieri. Non voglio parlare di Rosetti, per il nuovo allenatore abbiamo tempo"

Tra andata e ritorno col Porto, la Roma fa tappa al Tardini: alle 18.00 i giallorossi sono ospiti del Parma nella 25esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio il ds giallorosso Florent Ghisolfi ha parlato ai microfoni dei cronisti:

GHISOLFI A SKY SPORT

Hummels è fermo da tre partite, cosa sta succedendo?

"Niente di particolare, è una scelta dell'allenatore. Dalla partita col Milan è calato, sta lavorando duramente e penso che giocherà giovedì. È il mio pensiero (ride, ndr)".

Gourna-Douath e Salah-Eddine?

"Sono due giocatori giovani, con fisicità e qualità tecnica. Salah-Eddine è più veloce, Gourna-Douath è un giocatore importante. Sono due giocatori intelligenti, il campo parlerà e sono contento di vederli oggi".

Giovedì Ranieri ha mandato un messaggio a Rosetti, avete ricevuto una risposta dal designatore Uefa?

"Non voglio parlare di questo prima della partita. Siamo concentrati sulla partita col Parma, non vogliamo mollare niente in campionato e restiamo concentrati".

Sul nuovo allenatore quando arriveranno notizie?

"Sì, stiamo lavorando e l'ho già detto. Siamo a febbraio, abbiamo tempo per fare la scelta e vogliamo utilizzare bene il tempo. Non è il momento di parlarne prima delle partite, vedremo".

GHISOLFI A DAZN

Che Roma arriva oggi dopo il Porto?

"La partita col Porto ha richiesto molta energia, oggi dobbiamo essere concentrati subito e mettere intensità perché il Parma è una bella squadra, ha qualità e ha bisogno di punti".

Che giocatore è Salah-Eddine?

"È veloce, con grande qualità tecnica e ha una grande intelligenza di gioco. Sono contento di vederlo questa sera".

Cosa manca al rinnovo di El Shaarawy? L'intenzione è andare avanti con lui?

"Ha l'opzione di un rinnovo automatico, penso che non siamo lontani dalle condizioni".

Ogni volta che arriva in trasferta guarda le condizioni del campo. È scaramanzia?

"Voi vedete tutto (ride, ndr). Niente di particolare, è una mia abitudine".