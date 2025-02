Parma-Roma, Cherubini: "Gruppo motivato, Pecchia può tirare fuori il meglio da questa situazione"

Tra andata e ritorno col Porto, la Roma fa tappa al Tardini: alle 18.00 i giallorossi sono ospiti del Parma nella 25esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio l'ad del Parma, Federico Cherubini, ha parlato ai microfoni dei cronisti:

CHERUBINI A SKY SPORT

È arrivato da poco e in un momento in cui serve ripartire, manca la vittoria da fine dicembre. Cosa si aspetta oggi?

"Credo che la cosa più importante sia trovare l'entusiasmo e non farsi condizionare dai risultati dell'ultimo periodo. Bisogna credere fortemente nell'obiettivo e lo vedo tutti i giorni, siamo fiduciosi".

Il progetto?

"Lo condivido, qualsiasi visione di lungo periodo non può prescindere da un obiettivo di medio termine. Oggi l'obiettivo è fare punti e restare in Serie A e poi potremo pensare a visioni più grandi".

La lacuna più grande è che manca esperienza e conoscenza della Serie A.

"Dobbiamo fare leva sulle caratteristiche che ha un gruppo giovane: l'entusiasmo e la voglia di mantenere la categoria. Molti di questi ragazzi l'hanno conquistata sul campo e spero che faranno di tutto per mantenerla".

CHERUBINI A DAZN

State lavorando anche dal punto di vista psicologico?

"Il gruppo è motivato, c'è entusiasmo e spero che arrivi anche la consapevolezza di voler mantenere un obiettivo così importante come la Serie A".

Il rientro di Bernabé?

"Senza voler trovare alibi, qualche infortunio di troppo ci ha condizionato. Il rientro di Bernabé è fondamentale, dispiace per l'infortunio di Djuric".

Pecchia cosa può dare per tirare fuori la squadra da questo momento?

"Può dare quello che ha dato in questi anni al Parma: la capacità di sposare un progetto fatto con i giovani ed entusiasmo. È un momento particolare, quando i risultati mancano può venire meno l'entusiasmo ma credo che Fabio sia bravo in questo e che possa tirare fuori il meglio da questa situazione. Ho trovato un ambiente unito, uno spogliatoio di ragazzi giovani e vogliosi di lasciare un segno".