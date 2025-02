Milan-Roma, Tomori: "Con i nuovi siamo più forti"

La Roma esce dalla Coppa Italia per mano del Milan: a San Siro i rossoneri vincono 3-1 nei quarti di finale. Dopo la partita il difensore rossonero, Fikayo Tomori, ha parlato ai microfoni dei cronisti:

TOMORI A MEDIASET

Stai tornando leader.

“Oggi era importante per la nostra stagione, volevamo andare in semifinale. Nel derby abbiamo giocato una buona partita. Ora siamo in semifinale e siamo contenti”.

Sei voluto rimanere al Milan…

“Sono contento qui. Negli ultimi anni non ho giocato come volevo, ma qui mi sento a casa e voglio dare tutto”.

Dove può arrivare il Milan con questi nuovi acquisti?

“Ora siamo ancora più forti. Sono contento per il loro esordio, possono aiutarci”.