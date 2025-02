Milan-Roma, GHISOLFI: "Ancelotti? C'è Ranieri ora. Stiamo preparando il futuro. Abbiamo 3 competizioni e abbiamo fame" (VIDEO)

Questa sera alle ore 21 la Roma affronterà il Milan nel match valido per i quarti di finale di Coppa Italia e la vincente di questo incontro sfiderà una tra Lazio e Inter in semifinale. Poco prima del calcio d'inizio della partita Florent Ghisolfi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le sue parole.

GHISOLFI A SPORTMEDIASET

Come affrontate il Milan e con quali aspettative?

"La Coppa è molto importante perché siamo in ritardo in campionato, perché la Coppa Italia fa parte della tradizione della Roma e perché vogliamo rendere i tifosi orgogliosi. Questa sera è una tappa importante contro una grande squadra, serve intensità e penso che siamo pronti".

È importante anche per la qualificazione alle coppe europee.

"Sì, come ho detto, siamo in ritardo in campionato quindi la Coppa è un cammino che può aiutare per questo obiettivo".

Ranieri ha detto di essere contento dei giocatori arrivati sul mercato, quali aspettative avete?

"Sono contento perché abbiamo lavorato allineati e con sinergia con il mister e il mio staff. Siamo contenti del mercato, se consideriamo i paletti del fair play finanziario non ere facile. Dovevamo fare prima le uscite delle entrate e abbiamo fatto 5 uscite e 5 entrate. Pensiamo di aver raggiunto i principali obiettivi. Poi il campo parlerà ma siamo contenti. Stiamo preparando il futuro".

Avete tracciato il profilo dell'allenatore? Ci state già lavorando? Abbiamo sentito parlare di Ancelotti.

"Sì, certo. Stiamo lavorando su questo e sul futuro sia sull'allenatore sia sulla squadra. Ma oggi interessa solo il presente, ora c'è mister Ranieri che sta facendo un grande lavoro. Abbiamo tre competizioni e abbiamo fame".

Ancelotti?

"Ranieri è l'allenatore (ride, ndr)".

