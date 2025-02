Milan-Roma, Fofana: "Una delle più belle vittorie per la qualità di calcio espressa"

La Roma esce dalla Coppa Italia per mano del Milan: a San Siro i rossoneri vincono 3-1 nei quarti di finale. Dopo la partita il centrocampista rossonero, Youssouf Fofana, ha parlato ai microfoni dei cronisti:

FOFANA IN CONFERENZA STAMPA

Una delle più belle vittorie della stagione?

"In generale sì perché abbiamo controllato la partita, ma non nella realtà perché la finale contro l'Inter è stata la più bella. Come qualità di calcio possiamo dire che è stata una delle più belle vittorie, ma non la migliore".

Conceicao sta iniziando a passare i suoi concetti? Il Milan sta cambiando?

"Sì perché quando è arrivato siamo andati subito a Riad e non abbiamo avuto tempo per lavorare. Dopo un mese, passo dopo passo, ci stiamo avvicinando: lui è felice e questo è un bene per noi. Dobbiamo raggiungere il livello che vuole da noi il prima possibile".

Oggi tu corri per Leao, Joao, Pulisic, Gimenez: sei pronto?

"Sì sono pronto a correre in ogni caso, anche se gioco entrando dalla panchina. Io sono anche pronto a correre per me, correrò per chiunque".

Cosa ti ha sorpreso dei nuovi arrivi?

"Siamo sorpresi perché sono arrivati tanti giocatori in 24 ore ma non sono sorpreso dalla loro qualità: siamo al Milan e il Milan merita giocatori di questa qualità. Sono contento per loro che hanno giocato bene"

Vi sentite pronti per fare un filotto per la Champions?

"Sì, i giocatori che non sono pronti per raggiungere questi obiettivi possono stare a casa. Siamo tutti pronti per arrivarci vicino".