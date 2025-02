Milan-Roma, Abraham: "Fischi? Non è bello sentirli, tutti sanno cosa significa per me la Roma"

La Roma esce dalla Coppa Italia per mano del Milan: a San Siro i rossoneri vincono 3-1 nei quarti di finale. Dopo la partita l'attaccante rossonero, in prestito dalla Roma, Tammy Abraham ha parlato ai microfoni dei cronisti:

ABRAHAM A MEDIASET

Sei l’uomo delle coppe: quanto sei felice?

“Molto contento per la vittoria. Abbiamo meritato questo successo, ora dobbiamo riposare ed essere pronti per la prossima partita”.

La concorrenza con Gimenez?

“Lui è un bravo ragazzo”.

I fischi dei romanisti?

“Tutti sanno cosa significa per me la Roma. Non è stato bello sentire i fischi. Magari loro pensavano che avevo festeggiato per i gol, ma non è così. Questo è il calcio, andiamo avanti”.