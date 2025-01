Udinese-Roma, Pafundi: "Contento di essere rientrato, non meritavamo di perdere"

Al termine di Udinese-Roma, ha parlato il trequartista bianconero Simone Pafundi. Queste le sue parole:

PAFUNDI A DAZN

Sei rientrato in campo con l’Udinese…

“Sono contento, ma allo stesso tempo deluso per la sconfitta. Partita dura, non meritavamo di perdere”.

Negli ultimi minuti c’era da fare qualcosa in più in attacco?

“Il primo rigore ci ha tagliato le gambe. La Roma si è chiusa e noi abbiamo cercato di cambiare modulo e sistema. Dobbiamo migliorare e continuare a lavorare”.

Che esperienza hai vissuto in Svizzera?

“È stato un anno diviso in due parti. Fino a maggio ho sempre giocato, poi durante l’Europeo Under 19 ho avuto un po’ di problemi fisici e dopo non ho trovato tanto spazio. Non ho mai mollato e mi sono allenato sempre al massimo”.

Che impatto hai avuto con Runjaic?

“A fine partita era deluso come tutti noi. Ho un ottimo rapporto con lui, mi dà consigli e mi aiuta tanto. Siamo un gruppo unito e viaggiamo verso un’unica direzione”.

PAFUNDI IN CONFERENZA STAMPA

La regola è cambiata, però a questo punto resti:

"Sono molto contento di essere qui e di restare, voglio ricambiare la fiducia di mister e società".

Che Udinese hai trovato?

"Quando sono tornato conoscevo già tutti, sto bene a livello di gruppo, mi hanno accolto come fecero quando sono arrivato qui a 15 anni, abbiamo fatto un buon primo tempo, poi i due gol presi ci hanno spezzato gli equilibri e non siamo riusciti a riprendere la partita, resettiamo e pensiamo alla gara con il Venezia".