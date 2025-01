Udinese-Roma, Nani: "Lucca nel mirino di tanti top club, ma nessuna richiesta da parte dei giallorossi"

Alle ore 15 va in scena al Bluenergy Stadium la sfida tra Udinese e Roma, valida per la ventiduesima giornata di Serie A. Poco prima del calcio d’inizio Gianluca Nani ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della piattaforma streaming. Ecco le parole del direttore esecutivo dei friulani.

NANI A DAZN

Che obiettivi ha l'Udinese?

"Arrivare il prima possibile a 40 punti, che vorrebbe dire la salvezza. Questo è il traguardo minimo che dobbiamo sempre avere. Poi penseremo a divertirci e ad alzare l'asticella. Soprattutto dopo l'anno scorso ci piacerebbe raggiungere la salvezza il prima possibile".

Potremo vedere il tridente in attacco?

"Non è detto che bisogna aspettare la salvezza, può essere anche una strada. Questa soluzione sarà decisa dall'allenatore. Abbiamo tre grandi campioni come Thauvin, Lucca e Sanchez".

Quante richieste sono arrivate per Lucca? Anche la Roma è interessata?

"Direi troppo poco per il suo valore... Mi sorprenderei se non arrivassero richieste, è un grandissimo centravanti. Quando non mi chiedono un giocatore forte mi sorprendo. La Roma non mi ha chiesto nulla, ma è nel mirino di tanti top club".