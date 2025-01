Udinese-Roma, Modesto: "Arriviamo a questa partita nel migliore dei modi"

Alle ore 15 va in scena al Bluenergy Stadium la sfida tra Udinese e Roma, valida per la ventiduesima giornata di Serie A. Poco prima del calcio d’inizio Rui Modesto ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della piattaforma streaming. Ecco le parole del calciatore dei friulani.

MODESTO A DAZN

Su cosa avete lavorato in settimana?

"Contro il Como è stata una partita difficile per noi per il risultato. Abbiamo lavorato su molte cose e dobbiamo migliorare noi come gruppo. Arriviamo a questa partita nel migliore dei modi".

L'assenza di Ehizibue è un'opportunità per te?

"Ho potuto imparare tanto da lui. Ora è infortunato, quindi tocca a me. Faccio del mio meglio per aiutare il gruppo".