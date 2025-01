Udinese-Roma, KONÉ: "Non ho preferenze sulla posizione, Ranieri mi aiuta a crescere. Il ginocchio? In settimana mi sono sentito bene"

La Roma torna a vincere in trasferta: nella 22esima giornata di campionato i giallorossi vincono 2-1 in rimonta in casa dell'Udinese grazie ai gol di Pellegrini e Dovbyk. Dopo la vittoria Manu Koné ha parlato ai microfoni dei cronisti:

KONÉ IN CONFERENZA STAMPA

Oggi hai fatto il play.

"Non ho preferenze sulla posizione, il mister mi chiede di giocare in tante posizioni, è importante per me come crescita. Sono davvero contento di questa vittoria".



Ranieri ha detto che gli piaci tanto quando giochi a due tocchi ma che impazzisce quando tieni troppo palla.

"È vero, il mister ha visto la partita della Francia con l'Italia, ha in mente quella gara in cui sono stato efficace giocando velocemente. Lavoro con lui, è un tecnico esperto, mi aiuta a crescere".



Hai da tempo il ginocchio fasciato, la corsa sembra meno esplosiva.

"Ho giocato qualche gara con il ginocchio fasciato, oggi no. Non è facile recuperare bene con così tante gare, questa settimana però mi sono sentito bene".