Udinese-Roma, DOVBYK: "Spero di segnare tanto, vittoria importante"

La Roma torna a vincere in trasferta: nella 22esima giornata di campionato i giallorossi vincono 2-1 in rimonta in casa dell'Udinese grazie ai gol di Pellegrini e Dovbyk. Dopo la vittoria l'attaccante giallorosso ha parlato ai microfoni dei cronisti:

DOVBYK A DAZN

Cosa hai pensato quando Pellegrini ti ha passato la palla prima di tirare il rigore?

“Era pianificato, volevamo distruggere la porta e il portiere. Molto importante questa vittoria”.

Quanti gol vorresti segnare in questa stagione?

“Spero tanti e spero ne faccia tanti anche Pellegrini. Io provo ad aiutare la squadra. Per noi sono importanti questi tre punti, continuiamo così”.