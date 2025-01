Roma-Lazio, PAREDES: "Tanta fiducia in Pellegrini, contento che stia facendo questa prestazione. Speriamo di continuare così"

Allo Stadio Olimpico sta andando in scena l'attesissimo Derby della Capitale, valido per la diciannovesima giornata di Serie A, e dopo i primi 45 minuti di gioco il risultato è di 2-0 in favore della Roma. All'intervallo Leandro Paredes ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della piattaforma streaming. Ecco le sue parole.

PAREDES A DAZN

Hai parlato tanto con Pellegrini a inizio partita: cosa gli hai detto?

"Niente di particolare. Abbiamo tanta fiducia in lui, siamo contenti che stia facendo questa partita. Per noi è molto importante, così come per lui e per la Roma. Speriamo di continuare così".